Нур-Султан, , 18:09 — REGNUM Суд города Костанай (Казахстан) приговорил ополченца ДНР Евгения Щербака к четырем с половиной годам лишения свободы, признав его виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах (статья 172 УК Казахстана).

Евгений Щербак воевал в Донбассе с 2014 года (Широкино и Дебальцево) в составе батальона «Спарта». С января 2017 года находился на территории России, сначала в Санкт-Петербурге, затем в Челябинске. Несколько раз был задержан правоохранительными органами за нарушение миграционного режима, а также в связи с тем, что в Казахстане с 2016 года разыскивался по подозрению в наемничестве.

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За три года, несмотря на неоднократные обращения, российские чиновники Евгению Щербаку временное убежище не оформили.

Начальник Главного управления МВД по Челябинской области Андрей Сергеев, зная, что в Казахстане ранее уже осуждались ополченцы, воевавшие в Донбассе, не нашел «гуманных причин, по которым может быть предоставлено временное убежище».

Не нашел оснований и прокурор Челябинской области Виталий Лопин:

«Дана оценка доводу об опасении Щербака Е. С. за свою жизнь и здоровье, который отклонён, поскольку угрозой для жизни и здоровья заявитель считает уголовное преследование в отношении него на территории Республики Казахстан, иные доказательства, объективно свидетельствующие о наличии такой угрозы, не предоставлены. Довод заявителя об оставлении без внимания того факта, что он обращался с заявлением о признании его беженцем на территории Российской Федерации, несостоятелен, так как в предоставлении статуса беженца и временного убежища Щербаку Е. С. отказано».

В апреле 2020 года Россия выдворила Щербака в Казахстан. В мае суд Костаная осудил ополченца на четыре с половиной года лишения свободы.

«Парень поехал ополченцем в Донбасс, где чудом выжил. Из России, которая его поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов, Евгения выдали в Казахстан. Хотя он умолял предоставить ему убежище. И уж конечно, никто не озаботился дальнейшей судьбой преданного. Пришлось полностью оплатить адвоката. И где же настоящие предатели? Суд, который проштамповал очередное решение? Прокуратура, не пожелавшая возразить суду? Верхи, не способные или не желающие остановить подобное? Или мы все?» — отметил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

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