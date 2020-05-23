Киев, , 18:00 — REGNUM 19 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе беспорядков возле офиса главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в столице Украины городе Киеве. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба управления полиции города.

В ходе несанкционированной акции национал-радикалов за нарушение общественного порядка были задержаны сотрудниками полиции 19 человек. В настоящее время задержанные доставлены для дальнейших разбирательств в Печёрское управление полиции.

В свою очередь, пресс-служба ОПЗЖ сообщила о задержании 11 человек, охранявших офис и пытавшихся не допускать незаконных действий со стороны национал-радикалов. Также в пресс-службе уточнили, что один из охранников получил травму и был госпитализирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ОПЗЖ назвали нападение на офис депутата Медведчука актом мести и запугивания своих сторонников.

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