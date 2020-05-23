Ташкент, , 20:12 — REGNUM Министерство транспорта Узбекистана с 25 мая по 7 июня организует 17 вывозных чартеров из-за рубежа для возвращения граждан страны на родину, из них 13 авиарейсов будут произведены из городов России. Об этом 23 мая сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что республиканской комиссией по борьбе с коронавирусной инфекцией был утвержден график рейсов, согласно которому в Москву будет организовано шесть чартеров, в Санкт-Петербург — четыре и по одному авиарейсу в Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Вывозные чартеры также будут отправлены в Египет, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Напомним, по состоянию на 23 мая в Узбекистане выявили 3078 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2492 человека, скончались 13 пациентов.

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