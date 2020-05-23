Киев, , 17:49 — REGNUM Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с заявлением относительно очередного нападения «фашиствующих молодчиков» на офис политической силы, которое состоялось сегодня, 23 мая, в центре Киева.

В частности, по информации политсилы, служба безопасности партии эффективно противодействовала нападению, однако полиция вместо бандитов задержала 11 человек, противостоящих атаке и пытавшихся помешать незаконным противоправным действиям национал-радикалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Один из работников охраны госпитализирован скорой помощью после удара в висок. Благодаря действиям полиции, заблокировавшей работу службы безопасности офиса, национал-радикалы свободно нападали на работников офиса и службу безопасности, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали файеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской. Атаки, который были нормой при режиме Порошенко, продолжаются и при Зеленском», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

В партии указывают на то, что правоохранители задержали несколько нападавших — и то лишь после того, как радикалы забросали файерами сотрудников полиции.

«Это нападение на офис является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию нашей партии в вопросах выполнения Минских соглашений и установлении мира в Донбассе, по поводу недопустимости внешнего управления Украиной со стороны США, попыткой запугать сторонников нашей партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, продемонстрировав, что национал-радикалам и идейным наследникам фашизма не удастся сломить наш народ», — объяснили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

В политсиле напомнили, что ОПЗЖ борется со свободным функционированием на территории Украины американских военных биолабораторий, проводящих эксперименты с опаснейшими вирусами. Кроме того, партия отстаивает защиту интересов украинского народа в вопросах недопущения продажи украинской земли, в вопросах использования русского языка и свободного доступа к интернет-ресурсам.

«Не имея возможности опровергнуть эту позицию в открытой политической дискуссии, наши политические противники используют подконтрольных национал-радикалов для террора и запугивания. Таких национал-радикалов власть держит на крючке, не выдвигая обвинений даже за особо тяжкие преступления. «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет, что, несмотря на атаки, мы будем продолжать отстаивать интересы наших избирателей и всего украинского народа», — резюмировали в партии.

ИА REGNUM напоминает, что в Раде нынешнего созыва «Оппозиционная платформа — За жизнь» обладает второй по величине фракцией.

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