Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Кандидат в президенты США от Lемократической партии Джо Байден оказался в центре скандала после своего заявления о том, что афроамериканцы, поддерживающие действующего президента Дональда Трампа, являются «ненастоящими чернокожими», сообщает 23 мая ВВС.

По некоторым данным, Байден уже выразил сожаление в связи с этим неосторожным высказыванием.

По данным СМИ, это заявление Байден сделал в интервью чернокожему радиоведущему, работающему в эфире под скромным псевдонимом «Шарлеман, Бог».

«Я выиграл в каждом округе. Я получил наибольший процент голосов чернокожих в истории, больше, чем Барак Обама», — сказал Байден.

«Если вы ещё сомневаетесь, голосовать ли за меня или отдать свой голос за Трампа, — вы ненастоящий чернокожий», — добавил Байден.

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