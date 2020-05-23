Киев, , 17:47 — REGNUM В украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) считают нападение на офис их депутата Виктора Медведчука в Киеве актом мести и запугивания своих сторонников. Об этом 23 мая сообщается в заявлении партии, опубликованном на официальном сайте ОПЗЖ.

«Это нападение на офис является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию нашей партии по поводу внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.

Кроме этого? в ОПЗЖ считают, что атака представителей радикальных группировок вызвана еще попыткой запугать сторонников партии, которые 9 мая провели масштабные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Нападения, которые были нормой при режиме Порошенко, продолжаются и при Зеленском», — отметили в украинской партии.

В ОПЗЖ также подчеркнули, что правоохранительными органами были задержаны 11 человек, которые пытались предотвратить незаконную акцию представителей организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у стен офиса Медведчука.

«Один из работников охраны госпитализирован скорой помощью после удара в висок», — заявили в партии.

Напомним, 23 мая офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) на улице Васильковская в Киеве атаковали представители организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Радикалы потребовали от министерства юстиции Украины признать ОПЗЖ «изменниками», а также заявили, что президент Украины Владимир Зеленский осуществляет «капитуляцию при пособничестве российских агентов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что украинские власти не хотят выполнять Минские соглашения и останавливать войну в Донбассе.

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