Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп так рвётся открыть храмы для посещений, поскольку обеспокоен снижением свой популярности среди христиан, пишет 23 мая Politico.

Издание отмечает, что тревогу бьёт окружение главы Штатов. Ведь христиане — это важная часть его электората. Прежде всего речь идёт о евангельских христианах (разновидность протестантов).

Однако Трамп не хотел бы терять популярность и среди прочих протестантов, а также католиков. По данным опросов, популярность Трампа снизилась среди евангельских христиан на 11%, среди католиков — на 12%, среди прочих протестантов — 18%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил 22 мая, что откроет храмы, даже если местные власти будут против.

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