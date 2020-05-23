23 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 16:45 — REGNUM Входящие в Евросоюз Франция, Польша, Бельгия и Дания приняли законы, не позволяющие компаниям получить финансовую господдержку в связи с сегодняшним кризисом, если среди их прямых акционеров, косвенных бенефициаров есть физические, юридические лица, связанные с офшорными юрисдикциями. К данным юрисдикциям относятся 12 стран из «черного списка ЕС», которые не делятся налоговой информацией в рамках международных инициатив.

Вливание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Россия непременно должна последовать европейскому примеру. На то есть масса причин. Во-первых, еще пару лет назад эксперты подсчитывали, что российские активы, выведенные в офшоры, занимают лидирующие позиции по сравнению с другими странами, составляя фантастический объем — приблизительно 50% российского ВВП. Компании, владеющие такими активами, в принципе не могут, не имеют морального права, претендовать на господдержку, особенно, когда в ней нуждается народ страны. Для борьбы с кризисом в своих компаниях они должны использовать офшорные активы. Во-вторых, в России так уж повелось, видимо, от того самого бизнеса и повелось, что в определенных кругах царит неразделенная или безответная любовь прежде всего к европейским ценностям, как правило, законодательные инициативы, явно идущие вразрез с интересами населения страны, но на пользу какому-либо бизнесу, выдвигаются и принимаются именно под предлогом существующего успешного опыта за рубежом. Однако перенимать зарубежный опыт стоит не только с позиции необходимости развития бизнеса, но и с позиции госрегулирования его деятельности и оценки его социальной ответственности перед государством и своими сотрудниками.

Офшорный центр на Каймановых островах Legis

В России не только нужно ввести ограничения, подобные европейским, не позволяющие офшорникам рассчитывать на господдержку, но внести и еще одно ограничение. Те компании, которые нашли деньги на выплату дивидендов своим акционерам за предыдущие несколько лет, в том числе по итогам 2018−2019 годов, могли бы формировать свои собственные финансовые подушки безопасности, а не рассчитывать на «подушку» государства, проедая, так сказать, свою прибыль.

Акционеры крупных компаний, как и их финансовые аналитики, должны были предвидеть ситуацию. Не обязательно было прогнозировать кризис, связанный с коронавирусом. Кризисные явления, так или иначе, проявлялись с 2008 года. Мировая экономика проседала и не подавала больших надежд. Международные санкции тоже не сулили возможностей строить большие планы. Спрос внутри страны замедлялся. Платежеспособность тоже. Государство и так стимулировало развитие корпораций реализацией тех или иных крупных проектов, а сейчас, получается, еще и должно поспособствовать выходу из кризиса?! Не слишком ли много преференций крупному бизнесу, спокойно проедающему прибыль, сформированную в том числе не без госзаказов? Если уж на то пошло, то, может быть, выделяемая господдержка бизнесу должна формировать долю государства в капиталах компаний либо расширять ее в случае уже имеющейся госдоли? Ну, а если нет, то акционеры пусть сами позаботятся о выходе из кризиса.

Только по самым скромным подсчетам, итоги 2018 года принесли инвесторам ряда компаний порядка 2 трлн рублей дивидендов. А по итогам прошлого года планируется направить уже 3,2 трлн рублей. Итого — 5 с лишним триллионов рублей только дивидендов! Неплохая была бы подушка безопасности, не правда ли? При этом дивидендная доходность акций этих компаний превышает и европейские, и американские, и азиатские и, порою, даже британские ценные бумаги.

Так, по данным инвестиционной компании QBF Portfolio Management, дивидендный сезон в России летом 2019 года принес инвесторам одни из самых высоких дивидендов за последние годы. Речь идет о дивидендах по итогам 2018 года. Дивидендная доходность индекса МосБиржи в период с мая по июль 2019 года составила 4,8%, что более чем вдвое превышает доходность индексов других развивающихся и развитых стран.

Наибольшую дивидендную доходность продемонстрировали сектор телекоммуникаций, электроэнергетики, в котором присутствуют компании с дивидендной доходностью выше 10%. Но если с мобильными операторами примерно всё понятно — у них нет особого потенциала для расширения бизнеса, а вот формирование высокой доходности у отдельных компаний в сфере электроэнергетики — понять сложно.

Банковская отрасль показала 5,3% дивидендной доходности за счет увеличения выплат Сбербанка еще в пору его нахождения под крылом ЦБ, «Московской биржи» и «Банка Санкт-Петербург». А вот дивидендная доходность индекса потребительских товаров и торговли осталась скромной из-за невысоких финансовых показателей компаний в отрасли вследствие низкой покупательной способности населения и снижения реальных располагаемых доходов.

Дивиденды Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия

Как отмечается в информации инвестиционной компании, с учетом эмитентов, не входящих в отраслевые индексы, российские компании выплатили дивиденды в объеме 2 трлн руб. Раньше всех дивиденды начали выплачивать компании из химического, металлургического и транспортного секторов. Из 76 эмитентов, входящих в отраслевые индексы МосБиржи, практически три четверти, или 56 компаний, выплачивали дивиденды в дивидендный сезон 2019 года. Кроме того, были зафиксированы интересные дивидендные истории среди компаний, не входящих в отраслевые индексы МосБиржи, например, «ЛСР», «ПИК», «Газпром нефть», «Детский мир», X5 Retail Group.

Что касается итогов работы 2019 года, то дивиденды российских компаний продолжают бить рекорды. По данным, опубликованным в середине марта этого года изданием «Коммерсантъ», акционерам публичных компаний и банков по итогам 2019 года будет направлено 3,2 трлн руб. Чистая прибыль в минувшем году позволяет компаниям многократно увеличивать выплаты. При этом их дивидендная доходность, как мы выше и отмечали, является самой высокой в мире — 7,3% по компаниям из индекса Московской биржи.

По данным агентства Bloomberg, по акциям, входящим в индекс Московской биржи, она составляет свыше 7,3%. Год назад дивидендная доходность находилась на уровне 5,7%, однако и в том случае превышала показатели других стран. Сейчас доходность на этом уровне в среднем приносят инвесторам британские акции (5,3%). Европейские и азиатские ценные бумаги имеют дивидендную доходность в районе 2−3,8%, американские акции — 1−2,4%.

Наиболее высокая дивидендная доходность сохраняется у компаний черной металлургии — ММК, НЛМК, «Северстали», ЧТПЗ — 12−13,7%. Лишь немного отстают компании цветной металлургии — ГМК «Норильский никель» и ВСМПО.