Севастополь, , 16:42 — REGNUM Дизель-электрические субмарины «Колпино» и «Ростов-на-Дону» выполнили торпедные стрельбы в акватории Черного моря, сообщает 23 мая пресс-служба Черноморского флота.

Практические стрельбы были проведены из подводного положения учебными торпедами с регистрирующей аппаратурой вместо боезаряда. Роль цели исполняло судно обеспечения.

Дизель-электрические подводные лодки «Колпино» и «Ростов-на-Дону» являются однотипными и относятся к проекту 636.6 «Варшавянка». Кроме торпедного вооружения, они оснащены пусковыми установками для крылатых ракет «Калибр».

На данный момент Черноморский флот располагает шестью субмаринами такого типа.

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