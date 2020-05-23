Вашингтон, , 16:26 — REGNUM «Замечательная команда» создана у президента США для работы над новым Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил 23 мая помощник главы Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью Bild.

Комментируя ситуацию с российско-американским СНВ-3, по которому остаётся неопределенность (США не сказали, будут ли продлевать его), помощник президента страны отметил, что Вашингтон будет работать «над новым договором по СНВ».

Он пояснил, что США преследуют цель достичь такого соглашения по ядерным вооружениям, которое бы «поддавалось контролю». Причём, отметил О'Брайен, договор должен быть выгоден «Соединённым Штатам, России и нашим союзникам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское руководство пыталось втянуть Китай в новый договор и под этим предлогом не продлевать существующий, который, по версии Вашингтона, Россия нарушает. Китай отказывается, Россия считает также, что это не решение проблемы — давить на страны, чтобы они вошли в договор.

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