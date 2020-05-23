Мадрид, , 16:39 — REGNUM Власти Испании приняли решение открыть страну для въезда иностранных туристов с июля. Об этом 23 мая сообщил на пресс-конференции премьер-министр Педро Санчес.

«Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране», — заявил Санчес.

Он отметил, что приоритетным направлением в возобновлении туристического сектора экономики будет являться безопасность как самих иностранных туристов, так и граждан страны.

«Мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну», — подчеркнул испанский премьер-министр.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Испании зарегистрировано 233 037 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 27 940 человек. За сутки было выявлено 482 факта инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 52 пациента.

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