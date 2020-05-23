Париж, , 16:02 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран требует пересмотра правил назначения хлорохина после публикации исследования, предупреждающего о неэффективности и рисках некоторых видов лечения, назначенных против COVID-19, передает BFM TV.

В исследовании, опубликованном в британском медицинском журнале The Lancet, приводятся данные о 96 000 пациентах и рекомендуется не назначать хлорохин из-за увеличения риска смерти и сердечной аритмии.

«Это первое крупномасштабное исследование, которое продемонстрировало надежные статистические данные о том, что этот метод не приносит пользы пациентам с COVID-19», — говорится в заявлении автора исследования.

По данным исследования, все четыре метода лечения были связаны с гораздо более высоким риском смертности: 16,4% смертей от одного хлорохина, 22,2% в его сочетании с антибиотиком; 18% для одного гидроксихлорохина и 23,8% в сочетании с тем же антибиотиком. По оценкам авторов, риск смертности у пациентов с этими видами лечения на 34−45% выше, чем у пациентов с сопутствующими факторами.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале The Lancet, 26% жителей Франции не пройдут вакцинацию против коронавируса.

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