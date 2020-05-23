Киев, , 16:14 — REGNUM Украина находится в состоянии экономического и политического эксперимента, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 23 мая в эфире телеканала Zik.

«Здесь тестируется модель неоколониальной политики — управление государством через долговую политику, выведение органов из системы судебных и правоохранительных органов, контроль над отдельными органами власти, внедрение агентов в систему управления», — рассказал он.

Дубинский подчеркнул, что у Украины есть только атрибуты государства, но нет реальной независимости.

Политик считает, что Украина может освободиться от колониальной зависимости, только если кто-то скрытно разработает план революции и воплотит его в жизнь.

«Сейчас откроются границы после коронавируса — сбегут оставшиеся трудоспособные, желающие что-то менять в своей жизни, уставшие от «актвизмов»… Здесь останутся пенсионеры и ряд людей, готовых работать за кусок хлеба», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам министерства социальной политики Украины, в 2020 году уровень бедности на Украине возрастёт до 45%.

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