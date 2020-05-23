Киев, 23 мая 2020, 16:14 — REGNUM Украина находится в состоянии экономического и политического эксперимента, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 23 мая в эфире телеканала Zik.
Дубинский подчеркнул, что у Украины есть только атрибуты государства, но нет реальной независимости.
Политик считает, что Украина может освободиться от колониальной зависимости, только если кто-то скрытно разработает план революции и воплотит его в жизнь.
Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам министерства социальной политики Украины, в 2020 году уровень бедности на Украине возрастёт до 45%.
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