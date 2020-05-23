Киев, , 15:32 — REGNUM Офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Киеве атаковали представители организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Видео нападения опубликовано 23 мая на официальном Youtube-канале организации.

Радикалы потребовали от министерства юстиции Украины признать ОПЗЖ «изменниками», а также заявили, что президент Украины Владимир Зеленский осуществляет «капитуляцию при пособничестве российских агентов». Они испачкали фасад здания краской и применили пиротехнику.

Нападавшие пообещали, что данная акция — не последняя, они также намерены выйти на акцию протеста 24 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая у офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на улице Васильковская в Киеве прогремел взрыв.

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