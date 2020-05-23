Кишинёв, , 15:26 — REGNUM О поддержке «сбалансированной» внешней политики, взаимовыгодных отношений как с Востоком, так и с Западом, сообщил президент Молдавии Игорь Додон 23 мая на своем Telegram-канале.

По его словам, в последние дни было сделано несколько заявлений, которые могут повлиять на хорошие отношения и стратегическое партнерство Молдавии с различными «внешними партнерами», особенно с Румынией и Россией.

«Моя позиция осталась неизменной и последовательной — я выступаю за сбалансированную внешнюю политику, взаимовыгодные отношения как с Востоком, так и с Западом, в которых наши национальные интересы и хорошие отношения с иностранными стратегическими партнерами находятся на переднем крае», — отметил Додон.

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Молдавский лидер подчеркнул, что с обеспокоенностью отмечает «провокационную манеру», в которой Молдавию и ее институты унижают некоторые члены Европейского парламента, которые, по словам Додона, в последние годы кажутся скорее членами оппозиционных партий Молдавии, «пристрастно относятся к интересам» граждан Молдавии, часто «создают напряженность и искажают реалии нашей страны».

Президент Молдавии отметил, что «мы все чаще становимся свидетелями использования наших отношений с некоторыми нашими внешними партнерами в политических и популистских целях» и это должно прекратиться.

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«Наше сотрудничество должно быть строго ориентировано на интересы граждан и не должно зависеть от различных заявлений, независимо от того, с какой стороны они сделаны», — подчеркнул он.

Додон также напомнил, что Молдавия получила щедрую поддержку внешних партнеров, которая также была заметна и во время пандемического кризиса. Лидер Молдавии поблагодарил за оказанную помощь и отметил, что это то, что остается «действительно важным в наших отношениях».

Напомним, ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику жестко ответил на критику депутата Европарламента от Румынии Зигфрида Мурешана.

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