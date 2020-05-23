Стокгольм, , 15:57 — REGNUM Швеция наряду с Нидерландами, Австрией, Данией, выдвинула собственную «инициативу по восстановлению» для стран Европейского союза (ЕС). Данное предложение будет рассмотрено Европейской комиссией при составлении плана помощи. За свою позицию страны получили кличку «скупой четверки». Об этом 23 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Напомним, что Европейской комиссии было поручено разработать такой план на сумму до €1 500 миллиардов. Однако откуда взять выделяемые средства, как и каким образом они будут распределены привели к большим разногласия среди стран-членов ЕС.

Все четыре страны, представившие свое предложение 23 мая, назвали «скупой четверкой» (англ.: frugal four) из-за их сдержанной позиции. Страны выступают за то, чтобы в дополнение к пакету в 540 миллиардов евро, который ЕС уже согласовал, страны будут брать кредиты, а не получать невозвратные пакеты помощи для преодоления кризиса.