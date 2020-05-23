Москва, , 15:15 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые возможности.

По ее словам, о целесообразности объединения Архангельской области и НАО было приведено достаточно аргументов.

«Мне кажется, это процесс естественный, он назрел. Но решать будут сами граждане», — отметила спикер Верхней палаты парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого Автономного Округа на 15 мая подписали меморандум о начале процесса объединения регионов.

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«Та дискуссия и те обсуждения, которые сегодня идут относительно создания нового региона, подтверждают необходимость вынесения этого вопроса на референдум. Я полностью поддерживаю заявление Валентины Ивановны про своевременность постановки самого вопроса — сегодня экономические реалии говорят о том, что необходимо объединяться», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества Иван Новиков.

«Эксперты из различных областей подтверждают, что объединение усилий двух регионов в сфере туризма, культуры, здравоохранения, промышленности могут дать качественно новые возможности для нового крупного субъекта. Мы сможем заинтересовать крупных инвесторов. Мы сможем заинтересовать федеральное правительство по целому ряду федеральных программ, которые, в том числе, касаются развития Арктики. Это новая история для единого региона и его жителей — история достижений, побед и качественно другой жизни», — подчеркнул он.

«Дискуссия о создании нового региона достаточно давняя, фактически с момента получения автономии НАО в 93 году. Сейчас и в Архангельской области, и в Ненецком округе идет большая работа по сбору предложений и инициатив, касающихся создания нового региона. Есть большая масса аргументов «за», кто-то, напротив, скептически к этому относится, но все это говорит о том, что необходимо дать возможность населению поставить точку в этом вопросе. Последнее слово, конечно же, за жителями Архангельской области и Ненецкого Автономного Округа», — завершил свой комментарий Иван Новиков.

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