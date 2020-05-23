Москва, , 15:17 — REGNUM Новый договор, который мог бы заменить Договор об отрытом небе, не нужен и нет никаких перспектив по его заключению. Об этом 23 мая рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Перспектив заключения нового договора на замену Договору об отрытом небе нет, и эти перспективы не нужны», — сказал заместитель министра иностранных дел России.

Также он отметил, что существующий договор отлично работает, обеспечивая в Европе безопасность.

Кроме этого, дипломат указал, что в настоящее время в Москве изучают разные возможности ответа на выход США из Договора об отрытом небе.

«Мы сейчас углубились в анализ различных опций, наша позиция свободна, спешить нам некуда», — подчеркнул Рябков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 мая стало известно, что польские власти утверждают, что Россия якобы нарушает Договор по открытому небу.