Джакарта, , 14:59 — REGNUM Глава администрации президента Индонезии Мулдоко провел онлайн-встречу со старшим министром Сингапура Тео Чи Хином, чтобы обсудить борьбу с COVID-19, сообщает Antara.

Мулдоко объяснил, что случаи заражения в Индонезии, особенно в районе Джакарты, снижаются. Тем не менее, в ряде других провинций случаи заражения растут. Несмотря на это, Мулдоко отметил, что президент Джоко Видодо с оптимизмом смотрит на то, что в июне 2020 года условия в Индонезии улучшатся.

В то же время Тео Чи Хин объяснил, что Сингапур столкнулся с аналогичной ситуацией в области экономики.

«Мы сталкиваемся со значительными экономическими проблемами», — заявил Тео Чи Хин.

Мулдоко согласился, что все страны должны сотрудничать в борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин призвал общественность, особенно мусульман в Индонезии, проявить терпение в разгар пандемии.

Подробнее в материале: Вице-президент Индонезии призвал общественность проявить терпение

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