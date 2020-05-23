Тегеран, , 14:37 — REGNUM США столкнутся с проблемами в случае, если Вашингтон будет создавать трудности для танкеров Ирана, в том числе идущих в Венесуэлу. Об этом 23 мая заявил президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«Если нашим танкерам как в Карибском море, так и в какой-либо другой точке мира американцами будут созданы какие-то трудности, то и им (США), в свою очередь, придется столкнуться с проблемами», — приводит официальный сайт президента Ирана слова Рухани.

Также он уточнил, что ряд действий США создает «неприемлемую обстановку» в разных мировых точках и указал при этом, что Иран не пойдет на обострение ситуации или конфронтацию.

Отметим, ранее в американских СМИ появилась информация, что администрация США рассматривает возможность ввести новые антииранские санкции для того, чтобы заблокировать нефтяной экспорт Ирана в Венесуэлу.

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