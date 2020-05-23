Пекин, , 14:24 — REGNUM Центральной темой новостей из КНР в ближайшую неделю остается начавшаяся в Пекине ежегодная сессия ВСНП — третья по счету в нынешнем, 13-м созыве. В рамках сессии практикуются встречи партийных и государственных лидеров КПК и КНР с делегатами от различных регионов. Как сообщает 22 мая Синьхуа, в день открытия генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпин встретился и провел обсуждение текущей повестки с представителями автономного района Внутренняя Монголия.

Давая оценку последствиям эпидемии коронавирусной инфекции, лидер страны подчеркнул, что с самого начала в центр партийного и государственного внимания были поставлены интересы жизни и здоровья народа, защищать которые партия, по словам Си Цзиньпина, будет любой ценой.

Помимо эпидемиологической обстановки, в ходе заседания был рассмотрен широкий круг вопросов регионального развития, в том числе весьма актуальный для экономической специализации Внутренней Монголии вопрос состояния пастбищ и их защиты. Си Цзиньпин высоко оценил достижения региона в этой и других сферах.