Киев, , 14:29 — REGNUM В первую очередь, нынешнее обострение в Донбассе связано с нежеланием киевской власти, которую возглавляет господин Зеленский, реализовывать минские соглашения, направленные на мирное урегулирование, заявил в эфире программы «Вести» глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Рады Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что с 20 мая власти ДНР и ЛНР заявили о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность в связи с резким обострением ситуации на линии соприкосновения. Донецк и Луганск последние дни регулярно заявляют во нарушении Украиной Минских соглашений и постоянных обстрелах. По выражению представителей республик, «ВСУ как с цепи сорвались».

Комментируя ситуацию, Медведчук подчеркнул, что нежелание Киева выполнять минские соглашения становится очевидным.

«Причем более того — очевиднее с каждым днем, потому что власть в Киеве демонстрирует свое отношение к выполнению Минских соглашений, демонстрирует свое отношение к парижскому коммюнике, подписанному главами государств «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года, разговорами о том, что сначала нужны границы, а потом выборы, что особый статус в Конституцию никогда не будет внесен. Хотя все это предусмотрено Минскими соглашениями, которые утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН», — отметил он.

Оппозиционный политик уверен, что Украиной минские соглашения по урегулированию ситуации выполняться не будут. Подтверждением этого, отметил он, является в том числе и заявление президента Зеленского на пресс-конференции 20 мая, который тогда заявил, что к минским соглашением привязаны санкции против России.

«Вот основная стратегическая цель разговоров о том, что Украина будет придерживаться Минских соглашений», — подчеркнул Медведчук.

Политик отметил, что реализация Минских соглашений зависит от политической воли украинской власти.

«Вчера это был Порошенко, сегодня это Зеленский. Ни первый, ни второй никаких конкретных шагов на этом пути не делали. Поэтому продолжаются обстрелы, отсутствует разведение сил от линии соприкосновения, не делается ничего для реализации политической повестки Минских соглашений в плане разработки законов — специального закона по выборам, закона об особом статусе, внесения изменений в Конституцию и разработки закона об амнистии», — заявил депутат.

Политик также констатировал, что и в Верховной раде не делается ничего для принятия указанных законов, так как власть этого не хочет. Поэтому несмотря на то, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» внесла соответствующие законопроекты — «воз, как говорится, и ныне там».

«То есть категорический отказ от мирного урегулирования, альтернативой которому, на мой взгляд, к сожалению, может стать потеря Донбасса для Украины. По этому пути сознательно, я считаю, идет сегодня власть под руководством Зеленского», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции 20 мая президент Зеленский заявил, что дает себе еще несколько месяцев, чтобы «додавить и найти дипломатический выход из этой ситуации в Донбассе согласно Минским соглашениям». Кроме того, он заверил, что у Украины есть «план B и план C», но подчеркнул, что не хотел бы их запускать. Зеленский не конкретизировал, что именно он имеет ввиду.