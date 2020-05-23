Москва, , 13:59 — REGNUM В России родители жалуются на полученные отказы в выплатах на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, им следует направить обращение через портал «Госуслуги» повторно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин («Справедливая Россия»).

В рамках мер поддержки граждан на фоне спада экономики из-за пандемии коронавируса в апреле было принято решение о выплатах ежемесячного пособия на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет семьям, которые имеют право на материнский капитал, но уже 11 мая указом президента № 317 право на ежемесячную выплату расширено и больше не связано с правом на материнский капитал.

Однако не все граждане РФ разобрались в особенностях выплат, родители с одним ребенком обращались через портал «Госуслуги» за средствами до 11 мая. Вследствие этого им приходит уведомление об отказном решении. В профильном комитете Госдумы родителям рекомендуют подать обращение на выплаты еще раз.

«Повторно подавать заявление можно и нужно», — заявил Шеин.

Парламентарий также обратил внимание на нюансы — подавшим заявление ранее нужно обязательно дождаться решения, а уже потом подавать обращение заново.

«Есть технический вопрос по порталу «Госуслуги». В чём он заключается. Если человек ошибочно внёс какую-то запись, но, например, перепутал платёжку, он не может аннулировать заявку и не может подать другую. Ему нужно дождаться пока по первой придёт отказ и только уже потом может подавать заново», — пояснил Шеин.

Отметим, что выплата положена только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно.