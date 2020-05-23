Париж, , 13:35 — REGNUM Министр государственных счетов Франции Жеральд Дарманин был избран мэром города Туркуэн в регионе О-де-Франс городским муниципальным советом, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что 37-летний политик намерен объединить две должности, освобождая себя от правила, действующего с 1997 года, которое гласит, что министр не может быть главой местной исполнительной власти.

Жеральд Дарманин был избран муниципальным советом 46 голосами из 53 и был немедленно провозглашен мэром.

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