Лондон, , 13:38 — REGNUM Правительство Великобритании вступилось за советника премьер-министра страны Бориса Джонсона Доминика Каммингса, обвиненного в нарушении карантинных мер. Об этом 23 мая сообщает Reuters.

Каммингс, узнав, что у его супруги выявили коронавирусную инфекцию, нарушил предписания и не удалился в самоизоляцию. Тем не менее, с точки зрения правительства, он поступил правильно.

«В связи с тем, что его супруга была заражена коронавирусом, Доминику Каммингсу было необходимо обеспечить надлежащий уход за его маленьким ребенком», — отметили в комментарии агентству представители правительства Великобритании.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, вынудила многие страны мира вводить жесткие карантинные меры. В частности, зараженным инфекцией необходимо соблюдать карантинные меры.