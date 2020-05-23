Киев, , 13:37 — REGNUM Группа депутатов Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» обратилась к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с просьбой объяснить, почему в официальной поездке в Черновицкую область участвовал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщила пресс-служба «Слуги народа».

Депутаты утверждают, что Яценюк посетил область 21 мая вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, главой минздрава Украины Максимом Степановым и министром правительства Олегом Немчиновым.

В запросе перечислен ряд вопросов, в частности, на каком основании Яценюк пользовался государственным авиатранспортом, вносил ли он за это оплату, и какую должность политик занимает в действующем правительстве?

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в очередной раз продлили сроки строительства так называемой «стены Яценюка» на границе с Россией. Сооружение планируют завершить к 2025 году.

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