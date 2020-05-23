Кишинёв, , 13:30 — REGNUM Ион Кику — единственный премьер-министр Молдавии за последние десять лет, который «проявил мужество и волю в отношении внешних кураторов». Об этом заявил депутат Партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Богдан Цырдя. Об этом 23 мая политик написал на своем Telegram-канале, комментируя инцидент между премьер-министром Молдавии Ионом Кику и депутатом Европарламента от Румынии Зигфридом Мурешаном.

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«Премьеру Ион Кику — респект и уважуха. Единственный премьер-министр за последние 10 лет, который проявил мужество и волю в отношении внешних кураторов», — отметил Цырдя.

Он также добавил, что Ион Кику «просто сказал правду».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Демократической партии Молдавии выразили озабоченность в связи со «спорным» обменом репликами, произошедшим между премьер-министром Молдавии Ионом Кику и депутатом Европарламента от Румынии Зигфридом Мурешаном.

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