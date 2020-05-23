Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Афганистан планирует полностью заменить вертолетный парк Вооруженных сил с российских Ми-17В-5 на американские образцы до 2023 года. Это следует из отчета исполняющего обязанности генерального инспектора министерства обороны США Шона О'Доннела, опубликованном на сайте Конгресса.

В отчете о ситуации в Афганистане по итогам января-марта 2020 года сообщается, что США сохраняет курс на замену российских вертолетов. В частности, Ми-17 планируется заместитель на средние вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook.

Изначально США планировали поставить 159 вертолетов UH-60. Однако их количество было сокращено до 53, а также добавлено 20 единиц CH-47.

Напомним, в октябре 2014 года Россия поставила в Афганистан 63 военно-транспортных вертолета Ми-17В-5.