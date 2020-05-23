Севастополь, , 12:43 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение местным властям об усилении контроля за въезжающими на территорию полуострова из других регионов. Он заявил об этом 23 мая на заседании оперативного штаба региона по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Мост контролируем, аэропорт и прибывающих поездом. Надо по качеству работы внимательно все рассмотреть. Гладко нигде не бывает», — сказал Аксенов.

Также он попросил относится в данной ситуации внимательнее, так как в противном случае усилия по борьбе с коронавирусом в Крыму будут нивелироваться въездом зараженных из других регионов и вести такую борьбу будет тяжело.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории России от COVID-19 скончались ещё 139 пациентов.