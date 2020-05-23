Сана, , 12:46 — REGNUM Известная йеменская журналистка Тавакуль Карман подвергла критике Салаха Хашогги, простившего убийц своего отца Джамаля Хашогги. Об этом 23 мая она сообщила на своей странице в Twitter.

Ранее, в пятницу Салах опубликовал послание, в котором простил убийц своего отца. Данный факт имеет юридические последствия — согласно закону Саудовской Аравии, дети убитого имеют право помиловать убийц своих родителей, что исключает в отношении преступников применение смертной казни.

По мнению Карман, решение Салаха Хашогги было продиктовано финансовыми соображениями — вознаграждением со стороны правительства королевства.

Как передавало ИА REGNUM, известный журналист Джамаль Хашогги был жестоко убит 20 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в турецком городе Стамбул.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН заявили, что Эр-Рияд не наказал заказчика убийства Хашогги