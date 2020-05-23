Тегеран, , 11:47 — REGNUM Власти Ирана намереваются открыть для посещения в стране музеи и святилища, которые ранее были закрыты из-за пандемии коронавируса. Об этом 23 мая говорится в заявлении президента страны Хасана Рухани, обнародованного на его сайте.

«Святилища будут открываться после праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам — ред.)», — говорится в сообщении Рухани и уточняется что вопрос об открытии торговых центров и мечетей в стране будет рассматриваться на следующей неделе, а решение по нему будет принято во время заседания правительства страны 30 мая.

Также, как сообщил президент Ирана, с 24 мая начнется открытие, с соблюдением всех необходимых медицинских рекомендаций, музеев и исторических достопримечательностей на территории страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года из-за пандемии коронавируса властями Ирана было принято решение о закрытии для посещения ряда ключевых мусульманских святынь, таких как мавзолей Имама Резы в Мешхеде, мечеть Шах Абдул-Азим в Тегеране и др.