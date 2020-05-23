Киев, , 11:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его команда продолжают дело предыдущей власти, которую возглавлял экс-президент Пётр Порошенко, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич 22 мая в эфире телеканала 112.ua.

«У меня только что были дебаты с Розенко (бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко — ИА REGNUM)… и он говорит: «Так они продолжает всё, что мы делали. Они нас поддерживают. Они ни одного нашего решения не отменили», — рассказал политик.

Шуфрич добавил, что новая власть след в след идёт за Порошенко.

«Зачем надо было бороться с Порошенко? Чтобы выбрать «мини-Порошенко?» — недоумевает депутат.

Он добавил, что во втором туре президентских выборов проголосовал за Зеленского, однако сейчас испытывает разочарование и сомневается, что действующий президент Украины мог бы повторно выиграть выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приход к власти на Украине Владимира Зеленского не изменил ситуацию в регионе в лучшую сторону .

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