Киев, 23 мая 2020, 11:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его команда продолжают дело предыдущей власти, которую возглавлял экс-президент Пётр Порошенко, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич 22 мая в эфире телеканала 112.ua.
Шуфрич добавил, что новая власть след в след идёт за Порошенко.
Он добавил, что во втором туре президентских выборов проголосовал за Зеленского, однако сейчас испытывает разочарование и сомневается, что действующий президент Украины мог бы повторно выиграть выборы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приход к власти на Украине Владимира Зеленского не изменил ситуацию в регионе в лучшую сторону .
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