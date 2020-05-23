Вашингтон, , 11:22 — REGNUM США ищут внешнего врага для того, чтобы возложить на него всю ответственность за собственные недоработки. Об это сообщили 23 мая в пресс-службе посольства РФ в США.

В посольстве прокомментировали выделение гранта в размере $250 тыс. на борьбу с российскими СМИ. «Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — никогда не прекращают деструктивной деятельности», — говорится в сообщении.

Дипломаты обратили внимание на телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором отмечались союзнические отношения между странами в годы Второй мировой войны.

В посольстве считают, что антироссийские политические силы в США работают по своей программе, несмотря на сигналы Трампа. «От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя», — подчеркнули в дипведомстве.

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