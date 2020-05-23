Джакарта, , 11:12 — REGNUM Индонезия вместе с Эстонией, Бельгией, Кенией и Доминиканской Республикой выступила одним из спонсоров заседания Совета Безопасности ООН по киберстабильности и предотвращению конфликтов, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

На встрече обсуждались глобальные усилия, связанные с укреплением стабильности и предотвращением конфликтов, связанных с угрозами в сфере киберпространства.

«Как государственные, так и негосударственные субъекты должны уделять приоритетное внимание ответственному поведению в сфере киберпространства», — заявил постоянный представитель Индонезии при ООН в Нью-Йорке посол Диан Трианшах Джани.

Индонезия также подчеркнула важную роль региональных организаций в усилиях по предотвращению конфликтов в сфере киберпространства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по социально-культурному сообществу Кунг Фоак заявил, что включение вопроса биоразнообразия в повестку дня АСЕАН посредством сотрудничества и взаимодействия с участием многих заинтересованных сторон имеет важное значение.

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