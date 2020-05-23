Москва, , 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ООН.

В российском постпредстве отметили, что представители этих стран нарушили сложившуюся практику проведения подобных встреч. Они «продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся».

В онлайн-встрече по «формуле Арриа» приняли участие представители Франции, Германии, Китая, ЮАР, Индонезии и ряда других стран, а также жители Крыма.

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По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова, конференция представляла собой честный интерактивный диалог со всеми заинтересованными лицами, желающими знать правду жизни на полуострове. В целом был показан очень достойный уровень, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав России и официально стали новыми субъектами страны. Произошло это по итогам референдума, проведенного на фоне госпереворота на Украине. Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан президентом России 18 марта 2014 года, а спустя три дня документ был ратифицирован Федеральным собранием.

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