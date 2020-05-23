Кишинёв, 23 мая 2020, 10:59 — REGNUM Сожаление по поводу «неподобающего поведения» президента Молдавии Игоря Додона и премьер-министра страны Иона Кику принесла бывшая глава молдавского правительства, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Об этом 22 мая она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
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Напомним, премьер-министр Молдавии Ион Кику ответил на критику депутата Европарламента от Румынии Зигфрида Мурешана, заявившего, что правительство Молдавии не справляется с кризисом вызванным пандемией коронавируса.
По мнению Санду, «атаки Кику» демонстрируют неуважение, как к Румынии, так и к гражданам Молдавии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Демократической партии Молдавии заявили о просьбе созвать коалиционный совет и потребовать от Иона Кику объяснений об инциденте с Зигфридом Мурешаном.
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