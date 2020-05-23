Кишинёв, , 10:59 — REGNUM Сожаление по поводу «неподобающего поведения» президента Молдавии Игоря Додона и премьер-министра страны Иона Кику принесла бывшая глава молдавского правительства, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Об этом 22 мая она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, премьер-министр Молдавии Ион Кику ответил на критику депутата Европарламента от Румынии Зигфрида Мурешана, заявившего, что правительство Молдавии не справляется с кризисом вызванным пандемией коронавируса.

По мнению Санду, «атаки Кику» демонстрируют неуважение, как к Румынии, так и к гражданам Молдавии.

«Но Румыния должна знать, что ни Додон, ни его премьер-министр не представляют мнение народа. Додон получил кресло с помощью преступной группировки во главе с [олигархом Владимиром] Плахотнюком, а Кику — просто верный слуга Додона. Мы сожалеем о неподобающем поведении этих персонажей и приносим извинения за их наглость и плохие манеры. Я уверена, что мы скоро избавимся от обоих», — отметила политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Демократической партии Молдавии заявили о просьбе созвать коалиционный совет и потребовать от Иона Кику объяснений об инциденте с Зигфридом Мурешаном.

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