Париж, , 09:44 — REGNUM Жители Франции могут посещать объекты недвижимости более чем в 100 км от места проживания, несмотря на существующие ограничения. Об этом, как передает BFM TV, заявили в министерстве территориального единства.

«Для того, чтобы жители Франции могли возобновить свои проекты в сфере недвижимости и способствовать возобновлению деятельности в этом секторе, в настоящее время разрешены выезды и посещения имущества за пределами департамента и более чем в 100 км от места жительства», — заявил Жюльен Денорманди, министр по делам города и жилищного строительства.

Известно, что скоро появятся новые сертификаты для совершения подобных поездок.

В министерстве уточнили, что в случае переезда или посещения недвижимости менее чем в 100 км от места жительства, сертификат не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Франции по-прежнему выступает против открытия парижских парков и садов, о чем просит мэр столицы Анн Идальго.

Подробнее в материале: Правительство Франции выступает против открытия парков и садов в Париже