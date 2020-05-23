Киев, , 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ). Ответ на петицию опубликован 22 мая на официальном сайте президента Украины.

Зеленский сообщил, что объектами государственной собственности управляет правительство Украины, поэтому данный вопрос находится в его сфере ответственности, а не президента.

Напомним, петиция была зарегистрирована 15 апреля 2020 года. За это время она собрала более 27 тыс. голосов из необходимых 25 тыс. Авторы петиции считают, что деятельность Украинской православной церкви направлена «против украинского народа» и требуют передать Лавру раскольникам.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский рассмотрит вопрос о передаче киевской Лавры раскольникам