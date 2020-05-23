Кишинёв, , 10:06 — REGNUM Озабоченность в связи со «спорным» обменом репликами между главой правительства Молдавии Ионом Кику и депутатом Европарламента от Румынии Зигфридом Мурешаном выразили в Демократической партии Молдавии, сообщила 22 мая пресс-служба политической силы.

В пресс-службе политсилы назвали «недопустимыми и непростительными» лексику Иона Кику, его выводы и «навешивание ярлыков» на румынского политика. В Демократической партии отметили, что дистанцируются от «такого непропорционального подхода».

«Мы любим Румынию и ценим братские усилия, направленные на строительство демократического и европейского государства в Молдове, а также комплексную помощь, которые наши братья румыны оказали нам в экономике, культуре и образовании», — отметили в пресс-службе политсилы.

В политической силе также подчеркнули, что такие оценки могут серьезно повредить отношениям между государствами и срочно просят созвать коалиционный совет и потребовать объяснений у главы молдавского правительства.

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Вместе с тем, в пресс-службе Демократической партии Молдавии отметили, что не согласны с «тенденциозными и неуважительными» оценками от румынского депутата Европарламента Зигфрида Мурешана в адрес правительств Молдавии.

«Категоричные формулировки о провале в урегулировании кризиса COVID и о провале реформ не соответствуют действительности», — подчеркнули в Демократической партии.

В политической партии отметили, что заявление румынского политика о том, что правительство премьер-министра Павла Филипа (возглавлял молдавское правительство с 20 января 2016 года по 8 июня 2019 года — ИА REGNUM) дестабилизировало ситуацию в Молдавии и не добилось прогресса в реформах является «откровенной ложью».

«Наше правительство на 65% добилось реализации соглашения об Ассоциации РМ-ЕС, а прогресс в 2016—2019 годы составил 35%. В этот период все показатели страны улучшились», — отметили в Демократической партии добавив, что сожалеют о сложившейся ситуации, в которой «недостойный диалог» может поспособствовать ухудшению отношений между государствами. В политической силе намерены приложить усилия, чтоб преодолеть эту ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр МолдавииИон Кику жестко ответил на критику депутата Европарламента от Румынии Зигфрида Мурешана, который, в частности, заявил, что молдавское правительство не справляется с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса ввиду того, что не проводило реформы.

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