Париж, , 08:43 — REGNUM Дезинфекция рук и обязательное ношение маски: первые религиозные церемонии смогут возобновиться во Франции в эту субботу, 23 мая 2020 года, в соответствии с условиями, установленными указом, сразу вступившим в силу, сообщает Le Figaro.

Министр внутренних дел и религиозные лидеры договорились «о мерах, которые необходимо принять для обеспечения безопасности и здоровья всех».

Это решение было навязано правительству после того, как Государственный совет Франции постановил снять в течение «восьми дней» запрет на проведение собраний в местах отправления культа.

«Руководители мест отправления культа должны, в частности, обеспечить, чтобы верующие соблюдали физическую дистанцию, надевали маску и дезинфицировали руки. Придется регулировать потоки посетителей. Эти меры применяются к любому лицу в возрасте от одиннадцати лет и старше, которое входит или остается в этих заведениях», — говорится в указе.

«Префекты департамента могут запретить открытие или распорядиться снова закрыть места отправления культа, если эти правила не будут соблюдены», — пояснили в министерстве внутренних дел Франции.

Напомним, французский совет мусульманского вероисповедания объявил, что Ид-аль-Фитр, исламский праздник, посвященный прекращению поста, знаменующего окончание священного месяца Рамадан, состоится в воскресенье, 24 мая 2020 года. Праздник традиционно отмечается большими коллективными молитвами ранним утром, но в этот раз в мечетях эти молитвы не состоятся.

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