Кишинёв, , 08:24 — REGNUM 22 мая Польша передала Молдавии в рамках гуманитарной помощи медицинское оборудование, которое применяется для лечения пациентов с COVID-19, сообщается 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

По данным министерства, Молдавия получила десять переносных кислородных концентраторов объемом десять литров и двадцать пять переносных кислородных концентраторов объемом пять литров. Концентраторы будут распределены по медицинским учреждениям республики.

По информации минздрава Молдавии, еще два кислородных концентратора будут переданы в Приднестровье. Общая стоимость переданного оборудования составила €23,5 тыс.

По словам министра здравоохранения Молдавии Виорики Думбрэвяну, кислородные концентраторы применяются при лечении пациентов с COVID-19. Она также поблагодарила польское правительство за оказанную помощь.

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Напомним, в Молдавии по состоянию на 22 мая лабораторно подтверждены 6847 случаев заражения коронавирусом.

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