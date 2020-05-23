Вашингтон, , 08:18 — REGNUM США вернутся к выполнению Договора по открытому небу после снятия ограничений на полеты над Калининградом и вблизи границы с Грузией. Это следует из заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Он обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу. Столтенберг также заявил, что Москва избирательно исполняла свои обязательства по договору. «Возвращение России к полному соблюдению этого договора является лучшим способом его сохранения», — говорится в сообщении.

Отметим, заявление генсека НАТО опубликовано по итогам экстренного совещания послов НАТО. По данным издания AMNA, на совещании все союзники США призвали Вашингтон не выходить из Договора по открытому небу.

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