Париж, , 08:15 — REGNUM Правительство Франции по-прежнему выступает против открытия парижских парков и садов, о чем просит мэр столицы Анн Идальго, передает BFM TV.

«В целом Иль-де-Франс, классифицируемый в этой категории (красная зона), на данном этапе невозможно разрешить открытие там парков и садов», — заявил глава правительства Эдуар Филипп.

По словам премьер-министра, благоприятное развитие ситуации в области здравоохранения, установление точной спецификации и, наконец, однородное применение правил выхода из изоляции в Иль-де-Франс может привезти к изменению данного решения.

Со времени выхода из изоляции мэр Парижа Анн Идальго выступала за открытие парков и садов в Париже, рассматривая это как «вопрос общественного здравоохранения».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция готова принять ответные меры, когда в Великобритании будет введен карантин для прибывающих на территорию страны.

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