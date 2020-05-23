Париж, , 08:02 — REGNUM Франция готова принять ответные меры, когда в Великобритании будет введен карантин. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявили в министерстве внутренних дел страны.

«Париж принимает к сведению и сожалеет о решении Лондона подвергнуть тех, кто прибывает на территорию Великобритании, карантину», — говорится в заявлении МВД Франции.

Напоминаем, ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что путешественники, прибывающие в Великобританию, будут помещены на восьмидневный карантин с 8 июня 2020 года.

Читайте также: Макрон намерен созвать саммит «Одна планета» в Марселе в 2021 году