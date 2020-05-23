Каракас, , 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США. Об этом Монкада написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы уведомили Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерриша об угрозе неминуемого применения военной силы Соединенными Штатами против иранских судов, перевозящих горючее в Венесуэлу», — написал он.

По его словам, вооружённые нападения на танкеры, осуществляющие свободную торговлю и судоходство между суверенными странами, являются агрессией и преступлением. А морская блокада отягощается тем фактом, что «она направлена на лишение всего населения страны жизненно важных средств к существованию».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино 20 мая заявил, что Иранские танкеры с нефтью, следующие в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской Республики.

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