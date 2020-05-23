Лондон, , 06:10 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил правительству полностью сократить участие китайской компании Huawei в развитии сети 5G к 2023 году, пишет газета The Telegraph.

Из сообщения следует, что в следующем месяце Джонсон планирует посетить саммит стран «большой семёрки» (G7) и поддержать позицию Соединённых Штатов, обвиняющих Huawei в возможной слежке за клиентами при помощи своих технологий.

Ранее, напомним, власти Великобритании разрешили Huawei развивать 5G в стране в ограниченном режиме. Запрет, в частности, относился только к использованию устройств китайской компании на ядерных объектах и военных базах Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: Huawei ответила на статью The Wall Street Journal о связях с правительством