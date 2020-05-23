Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Соединённые Штаты направляют свои усилия на поиск внешнего врага, запуская в работу грант для «разоблачения российской дезинформации в сфере здравоохранения», говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне на странице в Facebook.

«Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — отметили российские дипломаты.

Так они прокомментировали выделение Госдепартаментом США средств в размере в $250 тыс., которые будут направлены на борьбу с российскими СМИ. В посольстве выразили уверенность в том, что подобный подход Вашингтона направлен также на прикрытие собственных недоработок во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

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