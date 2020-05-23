Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания обсуждали на прошлой неделе власти США. Об этом 22 мая со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

Уточняется, что вопрос возможного возобновления испытаний обсуждался 15 мая на совместном совещании чиновников из различных ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности.

По информации издания, участники совещания не договорились о проведении ядерных испытаний, предпочтя другие меры в ответ на гипотетические угрозы стране со стороны Китая и России. Тем не менее, по заявлению одного из участников совещания, «обсуждение ещё продолжается».

Как сообщало ИА REGNUM, Китай в лице пресс-секретаря МИД страны выразил глубочайшее сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора об открытом небе. По словам Чжао Лицзяня, данный шаг является очередной негативной манифестацией США в духе ментальности времен Холодной войны, которая преследует целью принцип «Америка превыше всего» и односторонности в международных отношениях.

Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выйдут из Договора по открытому небу с РФ, который действовал с 1992 года, если Россия не будет соблюдать положения этого договора, что в России не без оснований восприняли как ультиматум.

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