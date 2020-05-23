Бразилиа, , 05:01 — REGNUM Бразильское министерство по делам женщин, семьи и правам человека призвало судить губернаторов, которые ввели режим карантина в своих регионах из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявила министр Дамарес Альвес в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

«Пандемия пройдет, но губернаторы и мэры ответят, мы будем просить тюремное заключение для губернаторов и мэров, наше министерство их сломит», — заявила она.

По словам Альвес, так права человека нарушаются в республике впервые за прошедшие 30 лет. Она добавила, что осведомлена о случаях, когда на пожилых людей надевали наручники, а священников штрафовали за проведение месс.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем Бразилия вышла на второе место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. К 23 мая в республике выявили 330 890 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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