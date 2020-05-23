Пекин, 23 мая 2020, 04:58 — REGNUM Китай в лице пресс-секретаря МИД страны выразил глубочайшее сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора об открытом небе, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.
По словам Чжао Лицзяня, данный шаг является очередной негативной манифестацией США в духе ментальности времен Холодной войны, которая преследует целью принцип «Америка превыше всего» и односторонности в международных отношениях.
Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выйдут из Договора по открытому небу с РФ, который действовал с 1992 года, если Россия не будет соблюдать положения этого договора, что в России не без оснований восприняли как ультиматум.